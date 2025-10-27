FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Giudice Sportivo – Un turno a Holm. Ammende per Roma, Napoli e Juve: il motivo

ultimora

Giudice Sportivo – Un turno a Holm. Ammende per Roma, Napoli e Juve: il motivo

Giudice Sportivo – Un turno a Holm. Ammende per Roma, Napoli e Juve: il motivo - immagine 1
Un solo squalificato in Serie A dopo le partite dell'ottava giornata e ammende per Roma, Napoli e Juventus
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Giudice Sportivo – Un turno a Holm. Ammende per Roma, Napoli e Juve: il motivo- immagine 2
Getty Images

Un solo squalificato in Serie A dopo le partite dell'ottava giornata. Si tratta di Emil Alfons Holm (Bologna) per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Questo quanto deciso dal giudice sportivo.     Ammende per Roma, Napoli e Juventus. Il club giallorosso dovrà pagare 5000 euro "per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di gioco che, in un caso, costringevano l'arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi".

Giudice Sportivo – Un turno a Holm. Ammende per Roma, Napoli e Juve: il motivo - immagine 1
Getty Images

Sanzione di 8000 euro per il club campione d'Italia "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette in plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e quattro fumogeni nel recinto di gioco". 2000 euro da pagare per il club bianconero "per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un accendino",

Leggi anche
Rigore Napoli, Rocchi su tutte le furie: errori troppo gravi. Trovata un’altra ombra
Bordocam DAZN – Conte provoca Dumfries, ecco cosa gli ha detto. Da qui scontro con Lautaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA