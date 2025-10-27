Un solo squalificato in Serie A dopo le partite dell'ottava giornata. Si tratta di Emil Alfons Holm (Bologna) per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Questo quanto deciso dal giudice sportivo. Ammende per Roma, Napoli e Juventus. Il club giallorosso dovrà pagare 5000 euro "per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di gioco che, in un caso, costringevano l'arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi".
Giudice Sportivo – Un turno a Holm. Ammende per Roma, Napoli e Juve: il motivo
Un solo squalificato in Serie A dopo le partite dell'ottava giornata e ammende per Roma, Napoli e Juventus
Sanzione di 8000 euro per il club campione d'Italia "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette in plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e quattro fumogeni nel recinto di gioco". 2000 euro da pagare per il club bianconero "per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un accendino",
