La società nerazzurra è stata sanzionata in seguito a quanto accaduto a Parma; si salva il portiere del Milan

La Lega Serie A ha reso note le decisioni prese dal Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. Multa di 2.000 euro per l'Inter, "per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco".

Graziato, invece, Mike Maignan, che nel finale del match contro il Genoa aveva protestato platealmente contro l'arbitro Mariani. Il portiere del Milan ha ricevuto un'ammonizione e un'ammenda da 1.500 euro, nonostante il suo grado di capitano.