La Lega Serie A ha reso note le decisioni prese dal Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. Multa di 2.000 euro per l'Inter, "per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco".
Giudice Sportivo, Inter multata: il motivo. Maignan graziato, nessuna squalifica
La società nerazzurra è stata sanzionata in seguito a quanto accaduto a Parma; si salva il portiere del Milan
Graziato, invece, Mike Maignan, che nel finale del match contro il Genoa aveva protestato platealmente contro l'arbitro Mariani. Il portiere del Milan ha ricevuto un'ammonizione e un'ammenda da 1.500 euro, nonostante il suo grado di capitano.
