Del possibile arrivo a destra nell'Inter dal mercato di gennaio ha parlato, durante L'ascia raddoppia, il giornalista Giuseppe Pastore:
"Luis Henrique il meno brillante dei titolari. Zalewski era un profilo esatto, giocatore duttile, per cui non ti svieni, non ha pretese e riempie un buco. Ce ne sono tanti per me, si è parlato in questi giorni di Holm del Bologna. Palestra l'Atalanta non te lo vende. Ma ci sono tanti giocatori che possono darti una mano, tipo Lazaro un nome che non scalda i cuori ma che sta facendo una buona stagione. La mentalità deve essere di aggiungerne uno".
