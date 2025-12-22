FC Inter 1908
Trevisani: “Oriali-Allegri? Agghiacciante che un sessantenne dica ad un settantenne…”

Riccardo Trevisani, giornalista, intervenuto a Pressing, ha commentato così la furiosa lite tra Gabriele Oriali e Max Allegri
Riccardo Trevisani, giornalista, intervenuto a Pressing, ha commentato così la furiosa lite tra Gabriele Oriali e Max Allegri durante Napoli-Milan di giovedì sera: "Io ho trovato due cose brutte.

Una il parlare dell'età: un sessantenne che dice ad un settantenne sei vecchio è una cosa agghiacciante. La seconda è il quarto uomo: Pezzuto era lì tutto il tempo e non è riuscito a far ammonire Allegri una volta dei dieci insulti che ha fatto. Ma che ci sta a fare lì?".

