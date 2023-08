Gosens: “Union? Sembra già passato un anno. Via dall’Inter? Ecco perché”

"Di stadi ne ho visti tanti. Ma quello che è successo qui domenica è stata una grande eccezione. Ciò che arriva in fondo è già unico. San Siro è uno dei 5 stadi più belli del mondo. Naturalmente quello dell'Union è molto più piccolo. Ma a dire il vero l'umore non cambia molto. La differenza è l’incredibile positività, anche con passaggi sbagliati. Questo è molto insolito in tutta Europa. La maggior parte dei professionisti fa carriera e debutta in Bundesliga in giovane età e poi magari va all'estero. Per me è stato esattamente il contrario. Quindi non era solo un sogno. Domenica sono riuscito a realizzare un obiettivo di vita. Sono molto grato all’Union per aver giocato nel mio paese d’origine".