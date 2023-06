Ecco quanto chiede l’Inter per Gosens. “Saluta anche Dzeko, doppio colpo in arrivo”

L'input di Steven Zhang è chiaro: il mercato dell'Inter sarà a costo zero e sarà necessario cedere prima di acquistare. Per questo, l'Inter non ha ancora chiuso alcuna trattativa anche se alcune sono ben impostate e per questo è necessaria più di un'uscita: i nomi caldi, in tal senso, sono Dzeko (il cui stipendio pesava 10 milioni per le casse societarie, senza considerare i bonus) e Gosens: