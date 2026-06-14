Il 20 aprile 2026 è stato depositato presso il Registre de Commerce et des Sociétés del Lussemburgo il bilancio relativo all’esercizio 2025 di Grand Tower S.à r.l., la holding che detiene il 68,55% di F.C. Internazionale Milano.Si tratta del primo esercizio finanziario completo successivo all’acquisizione del controllo del club da parte di Oaktree.
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Inter, il bilancio di Grand Tower: valorizzazione a oltre 307 mln, patrimonio netto positivo e utile
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L'avvocato Michele La Francesca commenta quelli che sono gli elementi principali del bilancio presentato dalla holding.
La partecipazione nell’Inter sale a oltre 307 milioni
Il dato più rilevante riguarda la valorizzazione della partecipazione detenuta nell’Inter.Nel corso del 2025 Grand Tower ha effettuato una ripresa di valore (“reversal of value adjustment”) pari a 72,8 milioni di euro sulla quota detenuta nel club nerazzurro. Di conseguenza, il valore contabile della partecipazione è passato da 234,7 milioni di euro a 307,4 milioni. Si tratta di un dato rilevante perché deriva da una scelta valutativa espressamente motivata dagli amministratori della holding dopo aver riesaminato il valore dell’investimento. La progressione registrata negli ultimi anni è eloquente: la partecipazione era iscritta nei conti per circa 61 milioni di euro nel 2023, per circa 235 milioni nel 2024 e supera oggi i 307 milioni. Va precisato che il valore iscritto a bilancio non equivale automaticamente al valore di mercato del club, ma costituisce comunque un’indicazione significativa delle valutazioni effettuate dalla proprietà sul proprio investimento.
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