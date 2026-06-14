Il dato più rilevante riguarda la valorizzazione della partecipazione detenuta nell’Inter.Nel corso del 2025 Grand Tower ha effettuato una ripresa di valore (“reversal of value adjustment”) pari a 72,8 milioni di euro sulla quota detenuta nel club nerazzurro. Di conseguenza, il valore contabile della partecipazione è passato da 234,7 milioni di euro a 307,4 milioni. Si tratta di un dato rilevante perché deriva da una scelta valutativa espressamente motivata dagli amministratori della holding dopo aver riesaminato il valore dell’investimento. La progressione registrata negli ultimi anni è eloquente: la partecipazione era iscritta nei conti per circa 61 milioni di euro nel 2023, per circa 235 milioni nel 2024 e supera oggi i 307 milioni. Va precisato che il valore iscritto a bilancio non equivale automaticamente al valore di mercato del club, ma costituisce comunque un’indicazione significativa delle valutazioni effettuate dalla proprietà sul proprio investimento.