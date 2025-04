«La Nazionale? Dobbiamo essere fiduciosi pur sapendo di lottare sempre con un dato oggettivo, abbiamo pochissimi calciatori selezionabili, c'è un'ottima qualità, abbiamo un ottimo allenatore, c'è molta attesa da parte dei nostri tifosi, c'è quell'entusiasmo che noi vorremmo sviluppare che è stata sempre la forza in più, l'elemento in più, il valore aggiunto che ci ha consentito di centrare un obiettivo storico come l'Europeo del 2021».