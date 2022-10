Graziani: “Barella mi ricorda Scholes. Inter guarita? Ci metto la mano sul fuoco che…”

"L'Inter sta bene, è guarita, passare il girone di Champions non era assolutamente semplice. Sta tornando ad essere l'Inter che avevamo ammirato l'anno scorso. Adesso Skriniar è quello vero, non il cugino. Bastoni è migliorato, De Vrij è in forma, adesso c'è più autostima nella squadra. Il peggio è passato, adesso è tornata l'Inter, non sappiamo dove arriverà ma si avvicinerà tantissimo alle prime posizioni, ci metto la mano sul fuoco e non me la brucio"