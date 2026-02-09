"Inter inarrivabile? Ancora no, vediamo il risultato del Milan, però ha preso un bel distacco. Quello che mi preoccupa un po' è l'approccio che ha con le medio-piccole, quando incontra le grande difficilmente sbaglia. Quinta vittoria consecutiva, sabato sarà una partita molto bella ma ribadiamo quanto detto a inizio stagione: l'Inter sulla carta è la più forte di tutte in più Chivu ha il vantaggio che ha saputo gestire al meglio la squadra coi 5 cambi e ha dato fiducia a giocatori che l'avevano persa. Nei cambi e nella rotazione dei calciatori non ha sbagliato un colpo.