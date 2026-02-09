Durante La Nuova Ds, l'ex bomber Ciccio Graziani ha analizzato il momento positivo dell'Inter e la lotta al vertice del campionato:
Graziani: "Chivu, fiducia a giocatori che l'avevano persa. Ecco dove non ha sbagliato un colpo"
Graziani: “Chivu, fiducia a giocatori che l’avevano persa. Ecco dove non ha sbagliato un colpo”
"Inter inarrivabile? Ancora no, vediamo il risultato del Milan, però ha preso un bel distacco. Quello che mi preoccupa un po' è l'approccio che ha con le medio-piccole, quando incontra le grande difficilmente sbaglia. Quinta vittoria consecutiva, sabato sarà una partita molto bella ma ribadiamo quanto detto a inizio stagione: l'Inter sulla carta è la più forte di tutte in più Chivu ha il vantaggio che ha saputo gestire al meglio la squadra coi 5 cambi e ha dato fiducia a giocatori che l'avevano persa. Nei cambi e nella rotazione dei calciatori non ha sbagliato un colpo.
