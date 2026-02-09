Al termine della gara contro il Novi Pazar, Dejan Stankovic ha parlato del futuro di Aleksandar

Gianni Pampinella Redattore 9 febbraio - 11:58

L'Europa è in fermento per Aleksandar Stankovic. Le grandi prestazioni col Bruges non sono passate inosservate e ormai è chiaro che il centrocampista sia pronto già per il grande salto. Lo sa bene il padre, Dejan, che ha parlato del futuro del giovane al termine della gara contro il Novi Pazar. "È giusto che se ne parli perché, come ho già detto dopo due partite a Bruges, cosa potrei consigliargli io, se alla sua età forse è già un giocatore migliore di quanto lo fossi io allora? Il tempo dirà tutto, ma la cosa più importante è la continuità".

"Le sue scelte, Lucerna e Bruges, sono state eccellenti. È andato via di casa, ha imparato, ha sofferto, ha lavorato. La trasformazione è incredibile: fisica, psicologica, mentale e tattica. Migliora di partita in partita. Ora arriva la pressione: si perde un derby, meno tre, meno quattro punti. Vediamo come reagirà adesso, dopo l’eliminazione dalla Coppa. Ma se continuerà con questo ritmo, giocherà un calcio di alto livello. Non so ancora dove, ma giocherà ad altissimo livello"

La crescita di Aleksandar non ha sorpreso il padre. "Ho rilasciato un’intervista quando aveva tre anni. Dissi allora che per come trattava il pallone e per quello che faceva con la palla, avrebbe giocato a calcio e sarebbe stato un fenomeno. C’è una registrazione, Nebojša Petrović ce l’ha su SOS, potete chiedere a lui quando parlavo di Stefan, Filip e Aleksandar. Quindi, per me non è una sorpresa: l’importante è che resti con i piedi per terra".

(Tvarenasport)