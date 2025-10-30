Ciccio Graziani, ex portiere, intervenuto a La Domenica Sportiva, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina di ieri sera: "Il problema dell'Inter è quando abbassa i ritmi della partita: diventa prevedibile.
Graziani: “Inter fortissima quando tiene questi ritmi. Diventa prevedibile se…”
Ma quando ti attacca e alza così i ritmi, ti fa male, prima o poi la giocata la trova: quando tiene questo ritmo, è fortissima".
