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fcinter1908 ultimora Graziani: “Mano Pongracic? Evidentemente in sala Var fanno altro. Meritava di essere rivisto”

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Graziani: “Mano Pongracic? Evidentemente in sala Var fanno altro. Meritava di essere rivisto”

Graziani: “Mano Pongracic? Evidentemente in sala Var fanno altro. Meritava di essere rivisto” - immagine 1
L'ex bomber del Torino, Ciccio Graziani, durante La Nuova Ds, ha commentato il fallo di mano del difensore della Fiorentina
Andrea Della Sala Redattore 

L'ex bomber del Torino, Ciccio Graziani, durante La Nuova Ds, ha commentato il fallo di mano del difensore della Fiorentina, Pongracic:

Graziani: “Mano Pongracic? Evidentemente in sala Var fanno altro. Meritava di essere rivisto”- immagine 2

"Episodio che ti dà dei dubbi che dentro quella sala siano attenti. Evidentemente stanno facendo altro, questo episodio meritava almeno una review. Oggi l'Inter si lamenterà ancora di più perché è un episodio che andava rivisto". 

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