Il giorno dopo Fiorentina-Inter, il Corriere dello Sport analizza i casi da moviola della gara. Sufficiente la prova dell'arbitro Colombo, voto 6 per lui.
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Cds – Fiorentina-Inter, moviola: gara complicata per Colombo. Braccio di Pio Esposito…
"Complicata la partita di Colombo, che ha provato a gestirla all’inizio, salvo poi dover aumentare i colpi dei gialli (quattro in cinque minuti, forse quello di Barella poteva essere affrontato meglio, non era neanche Spa). Buona la lettura degli episodi in area, due le reti annullate per fuorigioco, entrambe le decisioni sono risultate giuste, ancorché abbastanza facili".
"Kean cade a terra dopo un contrasto in area dell’Inter con Carlos Augusto: i due si trovano fianco a fianco, non ci sono azioni fallose da parte del difensore dell’Inter, corretto il «play on». Braccio sinistro di Pio Esposito su un pallone proveniente da calcio d’angolo: non punibile, è aderentissimo al corpo, nessun dubbio".
"Due i gol annullati, il primo a Barella: al momento del lancio di Dumfries, l’azzurro è oltre Gosens. Tiro/cross di Fagioli, Kean oltre Bisseck, quella di Carlos Augusto non può essere considerata una giocata ma una deviazione. Alla fine sono stati 6 i gialli, con 28 falli fischiati. Un paio di annotazioni: sull’ammonizione di Dimarco (intervento su Ranieri), Colombo va con il cartellino i mano e indica Çalhanoglu, il turco immediatamente indica il compagno di squadra. Ok il giallo per Carlos Augusto (su Parisi), ma prima netto fallo di Pongracic su Thuram".
(Corriere dello Sport)
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