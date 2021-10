Graziani: “Mourinho ieri l’ha fatta fuori dal vaso. Per me qualcosa si è rotto”

Le parole dell'ex calciatore: "Parliamoci chiaro, ieri Josè Mourinho l'ha fatta fuori dal vaso. Per me ha preso una topica colossale nel post gara"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha commentato così lo sfogo di Jose Mourinho dopo la pesantissima sconfitta contro il Bodo Glimt: "Parliamoci chiaro, ieri l'ha fatta fuori dal vaso. Per me ha preso una topica colossale nel post gara. Ci sono modi e modi di dire certe cose, lui ha scelto il momento peggiore a parer mio. Sono uno di quelli che ha goduto quando è stato annunciato il portoghese, sono un vecchio mourinhano, ma non mi è piaciuto lo sfogo.