L'ex giocatore commenta la scelta di Malagò di nominare Claudio Ranieri come nuovo direttore tecnico della Nazionale
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Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Ciccio Graziani commenta la scelta del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, di nominare Claudio Ranieri come nuovo direttore tecnico della Nazionale.
"Claudio Ranieri è una scelta giustissima come Dt della Nazionale per esperienza, qualità e carattere. Fabio Capello? Ha una lucidità straordinaria da cui imparare sempre, ma l’età comincia a pesare per un ruolo così importante. Ranieri invece è perfetto".
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