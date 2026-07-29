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Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Ciccio Graziani commenta la scelta del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, di nominare Claudio Ranieri come nuovo direttore tecnico della Nazionale.

"Claudio Ranieri è una scelta giustissima come Dt della Nazionale per esperienza, qualità e carattere. Fabio Capello? Ha una lucidità straordinaria da cui imparare sempre, ma l’età comincia a pesare per un ruolo così importante. Ranieri invece è perfetto".