Griezmann: “Col Borussia sarà speciale e difficile, come contro l’Inter”

«La cosa più difficile è sempre vincere. Per me è molto importante in tutte le partite che ci restano, in campionato e in Champions League. Mi rende felice ed è quello a cui personalmente punto, vincere tutte le sfide che ci restano. È un lavoro quotidiano ma dobbiamo fare tutto molto bene per finire come meritiamo». Antoine Griezmann ha parlato così delle partite che lo attendono con l'Atletico Madrid e in particolare si è soffermato sulla prossima sfida di Champions, quella contro il Borussia Dortmund.