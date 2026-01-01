1 di 11

I 100 MIGLIORI GIOCATORI DEL 2025

Come d'abitudine il Guardian ha stilato la lista dei 100 migliori giocatori del mondo. Una giuria di 219 giudici ha votato i 100 migliori giocatori del 2025, nella lista sono presenti ben sei giocatori dell'Inter.

Come spiega il Guardian, ai giudici è stata inviata una lunga lista di giocatori provenienti da campionati di tutti i continenti ed è stata posta loro una semplice domanda: chi sono stati i migliori giocatori nel 2025? Ogni membro della giuria ha scelto 40 nomi e ha stilato una classifica dal 40esimo al primo posto.

Alla prima scelta di ogni giudice sono stati assegnati 40 punti, alla seconda ne sono stati assegnati 39 e così via. Se due giocatori hanno ottenuto lo stesso punteggio, il numero di voti individuali espressi viene utilizzato come criterio di spareggio, quindi viene considerato il voto più alto ricevuto.

100 - ANTOINE GRIEZMANN (Atletico Madrid)

99 - FEDERICO DIMARCO (Inter)

98 - TRENT ALEXANDER-ARNOLD (Real Madrid)

97 - ANTONY (Betis Siviglia)

96 - MICKY VAN DE VEN (Tottenham)

95 - MASON GREENWOOD (Marsiglia)

94 - MANUEL NEUER (Bayern Monaco)

93 - JOSKO GVARDIOL (Manchester City)

92 - DAN HUIJSEN (Real Madrid)

91 - RAFAEL LEAO (Milan)