Gli ultimi gol di Haalandin campionato hanno portato il suo bottino personale a 9 gol in questa Premier League e a 99 gol da quando veste la maglia del Manchester City, prossima rivale dell'Inter nella prima gara della Champions League. Sono gol arrivati in una settimana particolare per lui che ha dovuto affrontare la morte di una persona molto vicina alla sua famiglia e nonostante quanto successo il norvegese ha voluto essere in campo e ha segnato una doppietta (sfiorando il terzo gol). Così il suo allenatore, Pep Guardiola di lui ha detto: «Mi ha detto di voler giocare e questa è la sua forza, quando scendi 90 minuti in campo ti dimentichi le tue cose personali. È stato difficile per la sua famiglia, era molto giù ma abbiamo cercato di stargli vicino. Ma si sentiva in forma e giocare è il modo migliore di fare il proprio lavoro. Questa è la sua forza mentale. Per 90 minuti ti dimentichi dei pugni in faccia che la vita ti dà. Quando non si sentirà pronto a giocare verrà da me a dirlo ma lui ha tanta qualità e per noi è un'arma importante. È un momento buono, è in forma, anche se abbiamo giocato solo quattro partite».