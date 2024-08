"Per Nico Gonzalez e Albert Gudmundsson si aspetta il possibile incastro tra Genoa, Fiorentina e Juve. Occhio però anche all'Inter per l'islandese. Ancora tante variabili, con Nico che potrebbe andare alla Juve dove rimane in uscita Chiesa, che andrà via. Ma bisogna capire se Federico resterà in Italia o no. Gudmundsson e Nico Gonzalez invece rimarranno in Italia e al fantacalcio, quindi il prezzo rimane più alto perché si è comunque “coperti”.