Hakimi: “Barella ha cuore, Bastoni qualità. Lukaku-Lautaro così forti perché…”

Il marocchino ha parlato dei suoi compagni: "Bastoni? Notevole, se si riflette sulla delicatezza del suo ruolo e su quanto sia giovane"

"Per come gioca, per lo spirito che ci mette, mi piace molto Barella. Va sempre avanti, ha passione, cuore. Un altro è Bastoni, per la tranquillità del suo gioco e la qualità nel trattare la palla. Notevole, se si riflette sulla delicatezza del suo ruolo – è un difensore – e su quanto sia giovane".