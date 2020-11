Hakimi, l’ex allenatore: “Sempre stato il migliore, il gioco di Conte all’Inter è perfetto per lui”

Domani sarà una partita ovviamente speciale per Achraf Hakimi, che tornerà a Madrid, per affrontare con la maglia dell‘Inter addosso il Real, che lo ha cresciuto e che, pur non credendo fino in fondo in lui, lo ha reso, da ragazzo promettente, un grande calciatore. Di lui ha parlato, ai taccuini de El Pais, Miguel Ramis, allenatore del marocchino nelle giovanili della Casa Blanca. Ecoc le sue parole:

“L’ho visto crescere. L’ho conosciuto quando aveva 14 anni, al suo primo anno da allievo, e con lui non c’erano mai dubbi. È stato uno dei giocatori che fanno la differenza, un punto sopra gli altri. L’ho portato ad allenarsi con i ragazzi più grandi di lui ed era ancora il migliore. Preferisce correre 40 metri piuttosto che 10, avendo campo davanti a sé per sorprendere. Un sistema di tre centrali come quello di Conte, in cui è molto protetto e più libero di attaccare, gli si addice bene. È arrivato dove è arrivato perché ha insistito. La strada era chiara: sempre verso l’alto“.

(Fonte: El Pais)