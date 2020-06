Sky – Hakimi, cessione entro il 30 giugno è per plusvalenza. In vendita perché…

Luca Marchetti a Skysport torna sull’affare Hakimi. Il club nerazzurro è ad un passo dal giocatore del Real Madrid. Il giornalista ha sottolineato: “È una trattativa molto avanzata e che va verso la chiusura. Il terzino destro veniva valutato quasi sessanta mln di euro sei mesi fa. Difende e spinge ed è per questo adatto al gioco di Conte. Ha una caratteristica molto importante, è in vendita non perché è scarso ma perché davanti a Carvajal quindi non giocherebbe quasi mai. Per questo il ragazzo ha chiesto di essere ceduto. Sono due mesi e mezzo che l’Inter ci sta lavorando. Il calciatore ha accettato il progetto dell’Inter, sarebbe centrale nel progetto di Conte. Ci sono anche le concorrenti: il Borussia avrebbe voluto riscattarlo, ci sono poi anche il City e il Bayern Monaco. Cinque anni di contratto a cinque mln di euro all’anno e operazione vicino alla chiusura per 40 mln + bonus. Siccome la trattativa è stata quasi chiusa prima del 30 giugno questo ci porta a pensare che il club madrileno farà una plusvalenza. I nerazzurri sono stati bravi a cogliere questa occasione”.

(Fonte: SS24)