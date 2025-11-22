FC Inter 1908
Hamann: “Adeyemi? Ha 23 anni, deve imparare ad assumersi le proprie responsabilità”

L'ex centrocampista tedesco ha parlato così dell'attaccante del Borussia Dortmund, recentemente accostato all'Inter
Fabio Alampi Redattore 

Dietmar Hamann, ex centrocampista tedesco, ha detto la sua su Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund recentemente accostato all'Inter e spesso finito al centro di questioni extra calcio, l'ultima quella di possesso illegale di armi da fuoco che gli è costata una multa da 450.000 euro: "Ha 23 anni. Certo, a un certo punto dovrà imparare ad assumersi le proprie responsabilità.

Le sue potenzialità sono buone, ma a un certo punto deve iniziare a ignorare tutte le distrazioni e concentrarsi sul calcio. Potrebbe diventare uno dei migliori giocatori tedeschi. Per farlo, deve imparare ad assumersi le proprie responsabilità e crescere".

