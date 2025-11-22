Dietmar Hamann, ex centrocampista tedesco, ha detto la sua su Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund recentemente accostato all'Inter e spesso finito al centro di questioni extra calcio, l'ultima quella di possesso illegale di armi da fuoco che gli è costata una multa da 450.000 euro: "Ha 23 anni. Certo, a un certo punto dovrà imparare ad assumersi le proprie responsabilità.
Hamann: “Adeyemi? Ha 23 anni, deve imparare ad assumersi le proprie responsabilità”
L'ex centrocampista tedesco ha parlato così dell'attaccante del Borussia Dortmund, recentemente accostato all'Inter
Le sue potenzialità sono buone, ma a un certo punto deve iniziare a ignorare tutte le distrazioni e concentrarsi sul calcio. Potrebbe diventare uno dei migliori giocatori tedeschi. Per farlo, deve imparare ad assumersi le proprie responsabilità e crescere".
