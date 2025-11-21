“Adeyemi è un nome circolato nelle ultime ore. Si sta guardando attorno lui, può andare via nel 2026 e ha scelto un nuovo procuratore, ne ha cambiati tre. Ci sono stati discorsi di Jorge Mendes con diversi club per presentare l’opportunità Adeyemi, si è parlato di Inter e altre squadre. Mi risulta non ci siano discorsi avanzati, Mendes ne parla con diversi club ma la priorità del giocatore è l’Inghilterra. A gennaio scorso lui ha detto no al Napoli, vuole andare in Premier e non darebbe priorità alla Serie A in questo momento”.