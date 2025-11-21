Karim Adeyemi accostato con insistenza all'Inter in queste ore. Così Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha fatto chiarezza sull'ipotesi di mercato:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Mendes ha proposto Adeyemi a più club, il giocatore ha fatto capire che vuole…”
calciomercato
Romano: “Mendes ha proposto Adeyemi a più club, il giocatore ha fatto capire che vuole…”
Karim Adeyemi accostato con insistenza all'Inter in queste ore: così Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sull'ipotesi di mercato
“Adeyemi è un nome circolato nelle ultime ore. Si sta guardando attorno lui, può andare via nel 2026 e ha scelto un nuovo procuratore, ne ha cambiati tre. Ci sono stati discorsi di Jorge Mendes con diversi club per presentare l’opportunità Adeyemi, si è parlato di Inter e altre squadre. Mi risulta non ci siano discorsi avanzati, Mendes ne parla con diversi club ma la priorità del giocatore è l’Inghilterra. A gennaio scorso lui ha detto no al Napoli, vuole andare in Premier e non darebbe priorità alla Serie A in questo momento”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA