Karim Adeyemi accostato con insistenza all'Inter in queste ore: così Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sull'ipotesi di mercato
Karim Adeyemi accostato con insistenza all'Inter in queste ore. Così Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha fatto chiarezza sull'ipotesi di mercato:

“Adeyemi è un nome circolato nelle ultime ore. Si sta guardando attorno lui, può andare via nel 2026 e ha scelto un nuovo procuratore, ne ha cambiati tre. Ci sono stati discorsi di Jorge Mendes con diversi club per presentare l’opportunità Adeyemi, si è parlato di Inter e altre squadre. Mi risulta non ci siano discorsi avanzati, Mendes ne parla con diversi club ma la priorità del giocatore è l’Inghilterra. A gennaio scorso lui ha detto no al Napoli, vuole andare in Premier e non darebbe priorità alla Serie A in questo momento”.

