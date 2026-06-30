L'ex nazionale tedesco ha criticato duramente la Germania e il ct Julian Nagelsmann

Gianni Pampinella Redattore 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 13:46)

In maniera clamorosa e del tutto inaspettata, la Germania è stata eliminata ai sedicesimi del Mondiale per mano del Paraguay. Dietmar Hamann ha criticato duramente il commissario tecnico della nazionale tedesca Julian Nagelsmann e la squadra dopo l'eliminazione. L'ex giocatore, 59 presenze in nazionale, ha criticato soprattutto la mancata coesione all'interno dello spogliatoio tedesco.

"Credo che la passione nasca dallo spirito di squadra. Dallo stare insieme e dal fidarsi l'uno dell'altro. Ho la sensazione che questo non sia mai accaduto con questo allenatore. Era già successo agli Europei, era successo durante le qualificazioni ai Mondiali, e ora è lo stesso in questo torneo. Parlare non basta. Non ho mai avuto la sensazione che questa fosse una squadra unita. Nagelsmann raramente ha visto dal vivo Yann Bisseck dell'Inter o Kevin Schade del Brentford per valutarne le capacità".

"C'erano partite di Champions League in cui giocava il Real Madrid, la Coppa d'Africa a gennaio, dove avrebbe potuto osservare la Costa d'Avorio e altri potenziali avversari. C'era anche il Mondiale per club dello scorso anno, dove avrebbe potuto farsi un'idea della situazione. Tutti gli altri allenatori – Tuchel, Deschamps – erano lì. Il nostro uomo no. È anche per questo che la sua simpatia per Nagelsmann e i giocatori è limitata. Lui e la squadra hanno avuto quello che si meritavano. Tornano a casa domani", ha concluso l'ex giocatore della nazionale".

(Goal.com)