In maniera clamorosa e del tutto inaspettata, la Germania è stata eliminata ai sedicesimi del Mondiale per mano del Paraguay. Dietmar Hamann ha criticato duramente il commissario tecnico della nazionale tedesca Julian Nagelsmann e la squadra dopo l'eliminazione. L'ex giocatore, 59 presenze in nazionale, ha criticato soprattutto la mancata coesione all'interno dello spogliatoio tedesco.
ultimora
Hamann: “La Germania e il ct hanno avuto quello che si meritano. Bisseck? Raramente ha visto…”
"Credo che la passione nasca dallo spirito di squadra. Dallo stare insieme e dal fidarsi l'uno dell'altro. Ho la sensazione che questo non sia mai accaduto con questo allenatore. Era già successo agli Europei, era successo durante le qualificazioni ai Mondiali, e ora è lo stesso in questo torneo. Parlare non basta. Non ho mai avuto la sensazione che questa fosse una squadra unita. Nagelsmann raramente ha visto dal vivo Yann Bisseck dell'Inter o Kevin Schade del Brentford per valutarne le capacità".
"C'erano partite di Champions League in cui giocava il Real Madrid, la Coppa d'Africa a gennaio, dove avrebbe potuto osservare la Costa d'Avorio e altri potenziali avversari. C'era anche il Mondiale per club dello scorso anno, dove avrebbe potuto farsi un'idea della situazione. Tutti gli altri allenatori – Tuchel, Deschamps – erano lì. Il nostro uomo no. È anche per questo che la sua simpatia per Nagelsmann e i giocatori è limitata. Lui e la squadra hanno avuto quello che si meritavano. Tornano a casa domani", ha concluso l'ex giocatore della nazionale".
(Goal.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA