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fcinter1908 ultimora Ibrahimovic duro su Koeman: “Sembrava un tecnico italiano”. Interviene Dumfries: “Non intendo…”

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Ibrahimovic duro su Koeman: “Sembrava un tecnico italiano”. Interviene Dumfries: “Non intendo…”

Ibrahimovic duro su Koeman: “Sembrava un tecnico italiano”. Interviene Dumfries: “Non intendo…” - immagine 1
Al termine di Olanda-Marocco, lo svedese ha criticato aspramente il ct olandese. Subito dopo è arrivata la risposta di Dumfries
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Ibrahimovic Milan
Getty Images

Zlatan Ibrahimovic ha criticato aspramente la nazionale olandese dopo la sconfitta contro il Marocco. In particolare lo svedese se l'è presa con Ronald Koeman. "I giocatori olandesi hanno tradito la propria identità. L'allenatore Koeman sembrava un allenatore italiano, che gioca solo per evitare la sconfitta. Ma gli olandesi scendono sempre in campo per vincere".

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Denzel Dumfries ha dichiarato di non voler rispondere alle critiche. "In questo momento non intendo commentare. Abbiamo lottato fino alla fine. Abbiamo fatto tutto il possibile, ma ora siamo molto frustrati. Questo è tutto ciò che posso dire".

(Voetbal Primeur)

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