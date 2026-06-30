Al termine di Olanda-Marocco, lo svedese ha criticato aspramente il ct olandese. Subito dopo è arrivata la risposta di Dumfries

Zlatan Ibrahimovic ha criticato aspramente la nazionale olandese dopo la sconfitta contro il Marocco. In particolare lo svedese se l'è presa con Ronald Koeman . "I giocatori olandesi hanno tradito la propria identità. L'allenatore Koeman sembrava un allenatore italiano, che gioca solo per evitare la sconfitta. Ma gli olandesi scendono sempre in campo per vincere".

Denzel Dumfries ha dichiarato di non voler rispondere alle critiche. "In questo momento non intendo commentare. Abbiamo lottato fino alla fine. Abbiamo fatto tutto il possibile, ma ora siamo molto frustrati. Questo è tutto ciò che posso dire".