Hellas Verona-Cremonese 0-0: Audero protagonista, Gagliardini s’infortuna

Lo 0-0 di questo pomeriggio muove la classifica di Hellas Verona e Cremonese. Tutti si aspettavano grandi cose dall'esordio di Vardy, che però non è riuscito a incidere. Decisivo, invece, è stato l'ex Inter Emil Audero, autore di più parate, una di queste all'ultimo secondo, che hanno avuto un peso particolare sul risultato.