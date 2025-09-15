FC Inter 1908
Hellas Verona-Cremonese 0-0: Audero protagonista, Gagliardini s’infortuna

Due ex nerazzurri al centro della cronaca del penultimo match del terzo turno di Serie A
Daniele Vitiello
Lo 0-0 di questo pomeriggio muove la classifica di Hellas Verona e Cremonese. Tutti si aspettavano grandi cose dall'esordio di Vardy, che però non è riuscito a incidere. Decisivo, invece, è stato l'ex Inter Emil Audero, autore di più parate, una di queste all'ultimo secondo, che hanno avuto un peso particolare sul risultato.

Chi continua a non avere grande fortuna è un altro ex nerazzurro, Roberto Gagliardini. Alla sua prima con la maglia dell'Hellas Verona, ha rimediato un infortunio alla spalla che l'ha costretto a uscire al 28' del primo tempo. La Cremonese con questo pareggio aggancia l'Udinese al terzo posto a quota 7 punti in tre partite. Chi sorride meno è l'Hellas Verona, che lascia comunque l'ultimo posto: al momento la squadra di Zanetti è a quota 2 con la Fiorentina.

