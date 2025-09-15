Mercoledì di calcio, mercoledì da Inter: il 17 settembre sarà una giornata ricca di appuntamenti per le squadre nerazzurre, impegnate in quattro diverse competizioni tra l'Olanda, la Scozia e l'Italia.

Il primo appuntamento è in programma alle ore 15:00, con l'esordio stagionale della Primavera di Benito Carbone in UEFA Youth League. I giovani nerazzurri, campioni d'Italia in carica, affrontano i pari età dell'Ajax allo Sportpark de Toekomst. Il cammino nerazzurro inizierà dunque ad Amsterdam, così come quello della Prima Squadra: la fase campionato della Youth League infatti ricalca il calendario della League Phase della Champions League, limitata alle prime sei giornate, con le stesse partite giocate in entrambe le competizioni (tre in casa e tre in trasferta). Le prime 22 squadre classificate si qualificheranno ai sedicesimi di finale.