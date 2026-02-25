Durante Cbs Sport Golazo, l'ex attaccante dell'Arsenal Thierry Henry ha parlato della brutta eliminazione dell'Inter

Secondo te Christian Chivu finirà sotto esame dopo questo risultato? Oppure, vista la situazione in campionato, non conta poi così tanto?

No, conta eccome. L’ho detto più volte: l’Inter è prima in Italia quasi “per default”. Ne parliamo da tempo. La squadra che oggi gioca il miglior calcio in Italia è il Como. Possiamo discutere di budget, di qualità della rosa, ma il momento attuale è questo. Già la settimana scorsa mi avevi chiesto dove si collocassero le italiane, e purtroppo la situazione è chiara. Ne parleremo anche con Alessandro, perché il tema è sempre lo stesso: le squadre italiane devono ritrovarsi.

Davanti a un Bodo/Glimt–Inter uno può pensare: “Che sorpresa!”. Ma guardando la partita, in realtà, non c’è stata alcuna sorpresa. Una squadra ha giocato unita, con l’atteggiamento giusto e tutto ciò che serve per essere competitiva. L’altra è apparsa lenta, senza intensità, incapace di reagire contro qualsiasi avversario, anche contro il Bodo/Glimt.

Chivu dovrà spiegare alcune scelte: perché tanti giocatori non hanno giocato? Perché certi cambi sono arrivati così tardi? È vero che c’era la partita contro il Lecce e l’obiettivo era portarsi a +10 in campionato — e ora sono effettivamente a +10. Ma se parliamo della Serie A, c’è poco da dire: sono in testa con un grande vantaggio. Se invece parliamo di Champions League, le domande saranno inevitabili.

Il Bodo/Glimt è una buona squadra, senza dubbio. Ma l’Inter ha perso il suo allenatore e non è semplice ripartire con uno nuovo. Non è un attacco a Chivu: la domanda era se ci saranno critiche. Sì, in Champions sì. In campionato meno, perché il vantaggio è consistente.

Tatticamente l’Inter è diversa. Non si vede più quella costruzione con i tre centrali che si alzavano a centrocampo, quei movimenti che la rendevano imprevedibile. L’Inter di Simone Inzaghi era pronta per le grandi sfide europee, anche se talvolta faticava contro le squadre di bassa classifica. Questa invece sembra in difficoltà un po’ contro tutti, almeno in Europa.

In campionato continua a vincere, anche grazie alle rotazioni, ma questo può rendere più difficile trovare intesa e continuità. Tatticamente non è la stessa Inter di prima.

Giudicare Chivu solo perché non è arrivato lontano in Champions? Forse no. Ma conta contro chi esci e soprattutto come esci. In Serie A è in testa, in Coppa Italia è ancora in corsa: può persino puntare al doppio titolo. Tuttavia, in Champions League le domande arriveranno, soprattutto per il modo in cui si è conclusa la fase a gironi e per le sconfitte, sia in casa che in trasferta.