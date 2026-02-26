Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Beretta, ex allenatore, ha parlato così dell'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo Glimt:
ultimora
Inter KO col Bodo, Beretta: “Va cambiato il nostro modo di pensare perché…”
"Recuperare due gol già non è semplice, poi va cambiato il nostro modo di pensare. Ormai c'è una globalizzazione totale, la Norvegia è salita di livello. Anche squadre come il Bodo ti possono mettere in difficoltà. Mettici l'atteggiamento dell'avversario, il tuo errore, la condizione fisica ed ecco…"
Milan, che ne pensa di Jashari insieme a Modric in mezzo al campo?
"All'inizio Jashari ha fatto fatica ma si sta dimostrando un ottimo giocatore. Serviva abituarsi al campionato poi. Certo, non li vedo insieme, perché in campo aperto diventa complicato. A tre con Rabiot sì, ma ti viene a mancare l'attacco dell'area, perché loro non ce l'hanno. Dipende però che tipo di partita vuoi fare. Se vuoi palleggiare molto ci può stare"
© RIPRODUZIONE RISERVATA