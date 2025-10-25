A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Inter , dagli studi di Dazn il Profeta Hernanes ha parlato così del big match del Maradona. "Ricordo che quando vedevo l'Inter perdere con la Juve, vedevo comunque delle buone prestazioni. Non mi spaventava quel momento, sapevo che avrebbero trovato la loro strada. Il Napoli al contrario, anche quando vincevano ho detto che vincono ma zoppicano, vedevo meccanismi che non erano a posto".

"L'Inter giocava bene, era una ricetta vincente, perché cambiare? Chivu in questo è stato bravo, ha capito cosa fare e la squadra doveva essere coccolata per ritrovare lo spirito. Bonny? Ha numeri importanti. Vedo un giocatore che attacca lo spazio, ma che sa giocare anche con la palla, sa dribblare quando serve, si è fatto trovare pronto, è stato un acquisto molto importante e anche qui c'è la mano di Chivu".