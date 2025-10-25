fcinter1908 ultimora Hernanes: “Chivu è stato bravo in questo. Quando l’Inter perdeva dicevo che…”

ultimora

Hernanes: “Chivu è stato bravo in questo. Quando l’Inter perdeva dicevo che…”

Hernanes: “Chivu è stato bravo in questo. Quando l’Inter perdeva dicevo che…” - immagine 1
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Inter, dagli studi di Dazn il Profeta Hernanes ha parlato così del big match del Maradona
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Hernanes: “Chivu è stato bravo in questo. Quando l’Inter perdeva dicevo che…” - immagine 1
Hernanes: &#8220;Chivu è stato bravo in questo. Quando l&#8217;Inter perdeva dicevo che&#8230;&#8221;

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Inter, dagli studi di Dazn il Profeta Hernanes ha parlato così del big match del Maradona. "Ricordo che quando vedevo l'Inter perdere con la Juve, vedevo comunque delle buone prestazioni. Non mi spaventava quel momento, sapevo che avrebbero trovato la loro strada. Il Napoli al contrario, anche quando vincevano ho detto che vincono ma zoppicano, vedevo meccanismi che non erano a posto".

Hernanes: “Chivu è stato bravo in questo. Quando l’Inter perdeva dicevo che…”- immagine 3
Getty Images

"L'Inter giocava bene, era una ricetta vincente, perché cambiare? Chivu in questo è stato bravo, ha capito cosa fare e la squadra doveva essere coccolata per ritrovare lo spirito. Bonny? Ha numeri importanti. Vedo un giocatore che attacca lo spazio, ma che sa giocare anche con la palla, sa dribblare quando serve, si è fatto trovare pronto, è stato un acquisto molto importante e anche qui c'è la mano di Chivu".

(Dazn)

 

Leggi anche
Zenga: “Bonny? Vero crack è Esposito. Conte? Non voglio difenderlo ma anche...
Conte-Inter: no a Leao per evitare la beffa, rifiutò Anguissa. E il terrore ad Appiano…

© RIPRODUZIONE RISERVATA