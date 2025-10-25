Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Napoli-Inter, Walter Zenga ha parlato così del big-match di giornata:
Zenga: “Bonny? Vero crack è Esposito. Conte? Non voglio difenderlo ma anche Chivu…”
"C'è voluto un po' per Chivu per metterci del suo, alcuni hanno fatto notare che sono state sette partite normali ma la Cremonese ha battuto il Milan, non è facile vincere a Roma e lo Sparta Praga ha fatto 0-0 con l'Atalanta. Neres al posto di Lucca? Anche De Bruyne potrebbe fare da finto nove con Neres a sinistra per favorire poi gli inserimenti di McTominay, può essere una soluzione. L'Inter ora dovrebbe cambiare quello che era stato preparato, qui devono esserci i principi di gioco e la filosofia di Chivu"
"Come tutti i big-match, si deciderà sui dettagli. L'Inter può essere vista come favorita ma il Napoli non è da sottovalutare, viene da una sconfitta pesante ma le grandi squadre sono in grado di riavvolgere il nastro e ripartire subito. C'è anche Juan Jesus, tranne De Bruyne ci sono tutti i giocatori già presenti l'anno scorso, hanno già il Conte-pensiero. E nell'Inter giocano due nuovi, e uno, Bonny, non avrebbe giocato se ci fosse stato Thuram. E non dimentichiamo che al Napoli manca la spina dorsale, Meret, Rrahmani, Lobotka e Lukaku.
"Parole Conte? Non è facile integrare tutti i nove acquisti: l'Inter ha Diouf e Luis Henrique che non giocano. Perché? Chivu ha trovato la quadra con gli altri, quando Conte deve inserire i nuovi e ha infortuni, non vuole rischiarli per non bruciarli. Chivu conosce bene Bonny perché l'ha allenato a Parma ed Esposito nelle giovanili dell'Inter, Conte ha bisogno di tempo per conoscere i nuovi, non è una scusa però è la realtà. Anche se è vero che sono passati 4 mesi dall'inizio della preparazione"
"L'upgrade netto dell'Inter è l'attacco di riserva. La mia fantasia mi porta a pensare una cosa: se fosse arrivato Lookman? Non pensavo a questo impatto di Bonny ma non avevo considerato che Chivu lo conosceva bene, avendolo allenato a Parma. Ma il vero crack dell'Inter è Pio Esposito, ha avuto un impatto ancora più devastante di Bonny rispetto all'età, all'esperienza e ad altre cose. Forse è meglio che non sia arrivato Lookman"
