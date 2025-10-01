Attraverso un video postato sul suo canale Instagram, il brasiliano ha analizzato la vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga

Gianni Pampinella Redattore 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 22:02)

Attraverso un video postato sul suo canale Instagram, il Profeta Hernanes ha analizzato la vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga. L'ex giocatore brasiliano ha voluto ribadire un concetto espresso più volte sul suo canale e non solo: "Secondo me l'Inter gioca il calcio migliore in Italia, se qualcuno non è d'accordo è perché non vede ed è un negazionista".

"Quali altre squadre riescono a far questo? Costruiscono dal basso come nessun'altra squadra e in occasione del terzo gol, Thuram fa una gran giocata. A inizio azione guardate quanto è basso Bastoni, ecco perché è così difficile marcare la fascia sinistra dell'Inter. Il giocatore dello Slavia guarda tre volte e pensa che Dimarco è a posto, ma non è Dimarco che arriva, ma Bastoni come un treno. Gestiscono il pallone, il tempo e lo spazio. Combinazione tra i giocatori, perfetta".

"Quali squadre escono con questa fluidità di gioco. Non una volta o due volte, ma quasi sempre, giocano bene il pallone in tutte le parti del campo e in tutte le fasi del gioco. Qualcuno può dire che contro lo Slavia Praga è facile, ma il Napoli ha fatto fatica col Cagliari per fare un gol, invece l'Inter ha fatto 2 gol e ha creato tante occasioni. Loro hanno giocatori di esperienza, Lautaro che fa la storia e poi hanno anche i giovani. Dei cinque gol subiti, due da calcio da fermo, due da fuori area dove non è stato preciso il portiere e solo uno, contro il Sassuolo per superficialità".