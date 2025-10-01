Manuel Akanji è uno degli uomini più positivi sin qui dell'Inter di Cristian Chivu. Arrivato all'ultimo giorno di mercato per sostituire il partente Pavard, il centrale svizzero si è subito imposto come colonna portante della difesa nerazzurra.
Inter, altro che 5,5 mln: il reale stipendio di Akanji. Bonus e obblighi – DOCUMENTI
Calcio e Finanza, noto portale economico-sportivo. ha potuto visionare il contratto firmato dall'ex Manchester City con l'Inter. Ecco nel dettaglio tutte le cifre, i bonus e gli accordi presi tra le parti.
"Secondo i documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, lo stipendio fisso di Akanji, valido a partire dalla stagione 2025/26, prevede:
Complessivamente, nel triennio il difensore percepirà oltre 20 milioni di euro lordi e circa 10,98 milioni netti solo di stipendio fisso.
Il contratto di Akanji prevede bonus annui legati a rendimento individuale e risultati di squadra (questi ultimi a patto che il calciatore abbia disputato almeno il 50% delle partite nella competizione con almeno 45’ in campo), cumulabili tra loro:
Totale bonus massimi annui: 1,25 milioni lordi (circa 682.680 € netti).
Considerando stipendio e bonus massimi, il compenso di Akanji può arrivare a:
Inoltre, da un punto di vista degli obblighi, il calciatore deve, tra gli altri obblighi:
