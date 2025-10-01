FC Inter 1908
Inter, altro che 5,5 mln: il reale stipendio di Akanji. Bonus e obblighi – DOCUMENTI

Calcio e Finanza, noto portale economico-sportivo. ha potuto visionare il contratto firmato dall'ex Manchester City con l'Inter
Manuel Akanji è uno degli uomini più positivi sin qui dell'Inter di Cristian Chivu. Arrivato all'ultimo giorno di mercato per sostituire il partente Pavard, il centrale svizzero si è subito imposto come colonna portante della difesa nerazzurra.

Calcio e Finanza, noto portale economico-sportivo. ha potuto visionare il contratto firmato dall'ex Manchester City con l'Inter. Ecco nel dettaglio tutte le cifre, i bonus e gli accordi presi tra le parti.

"Secondo i documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, lo stipendio fisso di Akanji, valido a partire dalla stagione 2025/26, prevede:

  • 2025/26: compenso lordo 6,44 milioni di euro (circa 3,5 milioni netti);

  • 2026/27 e 2027/28: compenso lordo 6,899 milioni di euro a stagione (circa 3,75 milioni netti).

    • Complessivamente, nel triennio il difensore percepirà oltre 20 milioni di euro lordi e circa 10,98 milioni netti solo di stipendio fisso.

    Il contratto di Akanji prevede bonus annui legati a rendimento individuale e risultati di squadra (questi ultimi a patto che il calciatore abbia disputato almeno il 50% delle partite nella competizione con almeno 45’ in campo), cumulabili tra loro:

  • 183.500 € lordi per aver giocato il 50% delle gare da almeno 30 minuti (100.000 € netti)

  • 275.000 € lordi per aver giocato il 70% delle gare da almeno 30 minuti (150.000 € netti)

  • 367.000 € lordi in caso di Champions League, con almeno il 50% delle gare da 45 minuti (200.000 € netti)

  • 275.000 € lordi per la vittoria dello Scudetto (150.000 € netti)

  • 92.000 € lordi per la vittoria della Coppa Italia (50.000 € netti)

  • 60.000 € lordi se il giocatore sarà ancora incluso nella rosa al 15 febbraio (32.680 € netti)

    Totale bonus massimi annui1,25 milioni lordi (circa 682.680 € netti).

    Considerando stipendio e bonus massimi, il compenso di Akanji può arrivare a:

  • 2025/26: 6,4 milioni lordi + 1,25 milioni lordi come bonus= 7,65 milioni lordi (circa 4,2 milioni netti)

  • 2026/27 e 2027/28: 6,9 milioni lordi+1,25 milioni lordi come bonus = 8,15 milioni lordi (circa 4,4 milioni netti)

    • Inoltre, da un punto di vista degli obblighi, il calciatore deve, tra gli altri obblighi:

  • partecipare a 20 iniziative promo-pubblicitarie ogni stagione per un massimo di quattro ore

  • cedere i propri diritti di immagine per produrre materiale pubblicitario con almeno altri due calciatori della prima squadra

  • utilizzare l’autovettura fornita dalla società

  • indossare la divisa formale in occasione di eventi ufficiali

  • comunicare alla società i propri account social ufficiali".

