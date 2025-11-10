Negli studi di DAZN, Christian Brocchi ha analizzato così quanto accaduto a San Siro tra Inter e Lazio, con la vittoria dei nerazzurri per 2-0

"Il fatto che la Lazio abbia fatto una buona partita dà ancora più valore alla vittoria dell'Inter. I nerazzurri hanno dimostrato di essere i più forti anche a tutti quelli che non pensavano lo fossero".