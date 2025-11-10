Negli studi di DAZN, Christian Brocchi ha analizzato così quanto accaduto a San Siro tra Inter e Lazio, con la vittoria dei nerazzurri per 2-0:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Brocchi: “L’Inter ha dimostrato di essere la più forte. La partita della Lazio dà…”
ultimora
Brocchi: “L’Inter ha dimostrato di essere la più forte. La partita della Lazio dà…”
Negli studi di DAZN, Christian Brocchi ha analizzato così quanto accaduto a San Siro tra Inter e Lazio, con la vittoria dei nerazzurri per 2-0
"Il fatto che la Lazio abbia fatto una buona partita dà ancora più valore alla vittoria dell'Inter. I nerazzurri hanno dimostrato di essere i più forti anche a tutti quelli che non pensavano lo fossero".
"Quando sono dentro la partita, è difficile tenerle testa. Bonny? Se sta bene, Thuram in una partita importante parte sempre titolare".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA