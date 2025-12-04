Inter Media House ha pubblicato oggi il suo nuovo lavoro dedicato al Natale. Tra i protagonista del video alcuni giocatori nerazzurri (Barella, Bastoni e non solo) e anche Beppe Bergomi. Il club nerazzurro presenta così il nuovo lavoro della Media House.
"La magia del Natale è fatta di condivisione, ci fa sentire parte di qualcosa di più grande. Succede anche nella Famiglia Nerazzurra, sempre pronta ad accogliere ognuno di noi. Con la campagna "Home Never Alone" l'Inter celebra il valore universale della famiglia e dell’inclusione, parte integrante dell’identità nerazzurra e che a Natale assume un significato ancora più speciale. Un progetto dal respiro internazionale, che riafferma uno dei valori fondanti del Club unendo passioni, tradizioni e diversità in un unico spirito condiviso".
