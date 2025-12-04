"Avevo ragione o no quando dicevo che l'anno scorso l'Inter era la squadra più forte e non doveva perdere il campionato? Ho ragione o no quando dico anche adesso, da Ferragosto, che l'Inter, insieme al Napoli ma un po' più del Napoli, è la squadra più forte e che deve vincere il campionato? Facile dirlo adesso dopo la goleada del Venezia, una partita durata 30', c'erano le riserve dell'Inter contro quelle del Venezia. Tutto vero, poi non voglio far tanto il fenomeno, mi piace fare un po' di ironia e autoironia, i pronostici non sono fatti per me ma vedere la forza dei giocatori sì, l'Inter ha giocatori che altre squadre non hanno e si è visto anche col Venezia.