Huiberts (AZ Alkmaar): “Vanheusden? Felice sia qui. Già quando si trasferì all’Inter…”

Dopo una stagione in prestito al Genoa, Zinho Vanheusden si è trasferito in prestito in Olanda all'AZ Alkmaar. Il direttore tecnico dell'AZ Alkmaar, Max Huiberts, ha commentato così l'arrivo del difensore di proprietà dell'Inter: "Conosciamo Zinho già dal periodo in cui lasciò il Belgio in giovane età per l'Italia. Non era fattibile per noi allora, ma fortunatamente lo è ora. Siamo molto felici che sia qui", dice Huiberts. "Zinho è agile e veloce ed è bravo anche di testa. Ha tutte le qualità che servono a un difensore centrale".