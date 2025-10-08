Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic, consulente del Milan, durante l'assemblea generale ECA in corso a Roma. "Si devono rispettare le condizioni fisiche del giocatore e le esigenze dei club, ad esempio si possono chiamare in nazionale i calciatori solo quando necessario - ha aggiunto -. Sarebbe nell'interesse di tutti. Finché il calendario è gestibile allora è tutto possibile". Parlando del Var ha poi concluso: "Sono favorevole, ma va usato bene. Se non si perde troppo tempo e si usa in modo efficiente non si dipende più dall'arbitro e i suoi assistenti. Non sono contrario, sono a favore di qualunque cosa migliori il calcio".