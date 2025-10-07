Il giornalista, durante il podcast Fontana di Trevi, ha parlato del gioco dell'Inter e della sfida tra Gasperini e Chivu alla ripresa

"Roma-Inter credo che vada come andava tra Inzaghi e Gasperini. Penso la possa vincere anche Chivu: la Roma va molto avanti, ma l'Inter fa girare la palla e ti fa girare anche la testa. Partita per la Roma molto complicata. Inter ha sofferto un'unica volta con la Roma negli ultimi anni nel Roma-Inter 2-4 di De Rossi dove nel primo tempo l'Inter di Inzaghi non l'ho mai vista così in difficoltà. L'Inter se tu la fai giocare a calcio, lascia proprio stare. Se tu la lasci giocare le partite sono complicate, l'unico modo per cui puoi darle fastidio è costringerla a non salire con le famose catene e dandole aggressione e andando sopra ritmo dove va in difficoltà".