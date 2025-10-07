FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Trevisani: “Se lasci giocare l’Inter lascia proprio stare . Credo che Chivu vs Gasperini finirà…”

ultimora

Trevisani: “Se lasci giocare l’Inter lascia proprio stare . Credo che Chivu vs Gasperini finirà…”

Trevisani: “Se lasci giocare l’Inter lascia proprio stare . Credo che Chivu vs Gasperini finirà…” - immagine 1
Il giornalista, durante il podcast Fontana di Trevi, ha parlato del gioco dell'Inter e della sfida tra Gasperini e Chivu alla ripresa
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Riccardo Trevisani, durante il podcast Fontana di Trevi, ha parlato del gioco dell'Inter e della sfida tra Gasperini e Chivu alla ripresa:

Trevisani: “Se lasci giocare l’Inter lascia proprio stare . Credo che Chivu vs Gasperini finirà…”- immagine 2

"Roma-Inter credo che vada come andava tra Inzaghi e Gasperini. Penso la possa vincere anche Chivu: la Roma va molto avanti, ma l'Inter fa girare la palla e ti fa girare anche la testa. Partita per la Roma molto complicata. Inter ha sofferto un'unica volta con la Roma negli ultimi anni nel Roma-Inter 2-4 di De Rossi dove nel primo tempo l'Inter di Inzaghi non l'ho mai vista così in difficoltà. L'Inter se tu la fai giocare a calcio, lascia proprio stare. Se tu la lasci giocare le partite sono complicate, l'unico modo per cui puoi darle fastidio è costringerla a non salire con le famose catene e dandole aggressione e andando sopra ritmo dove va in difficoltà". 

Leggi anche
Paganin: “Di Chivu amo una cosa in particolare. C’era il rischio che…”
Bezzi: “Alla Juve ci sono tanti giocatori mediocri. Tudor si rende conto che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA