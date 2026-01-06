Ospite speciale del programma (Ne)uspjeh prvaka, condotto da Slaven Bilić, Zlatan Ibrahimovic ha raccontato diversi aneddoti. L'ex attaccante svedese non ha nascosto la sua ammirazione per Ronaldo il Fenomeno definendolo "il migliore giocatore di tutti i tempi". "Guardavo Muhammad Ali in televisione. All'epoca la TV non era a colori, era tutto in bianco e nero. Osservavo come parlava, come si comportava. Non era arrogante. Da bambino, ho subito voluto scoprire chi fosse. Mi sono detto: voglio essere come lui, ma nel calcio. Ho iniziato a guardare le partite ed è stato allora che ho visto Ronaldo per la prima volta".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ibrahimovic: “Ronaldo il Fenomeno è il miglior calciatore di tutti i tempi. Mi nascondevo…”
ultimora
Ibrahimovic: “Ronaldo il Fenomeno è il miglior calciatore di tutti i tempi. Mi nascondevo…”
L'ex attaccante svedese non ha nascosto la sua ammirazione per Ronaldo il Fenomeno definendolo "il migliore giocatore di tutti i tempi"
"Quando vedi un giocatore così, inizi a fare quello che fa lui. Per me, Ronaldo è stato – e rimane – il miglior giocatore di tutti i tempi. Ci sono molti grandi calciatori, ma per me lui è il numero uno. Non esistevano Instagram o YouTube. Andavo in biblioteca, cercavo video, mi nascondevo per guardare i suoi dribbling e le sue mosse. Volevo imparare quei trucchi. In qualche modo ho finito per costruire il mio stile, attraverso Muhammad Ali e Ronaldo".
(Tportal)
© RIPRODUZIONE RISERVATA