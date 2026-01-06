Ospite speciale del programma (Ne)uspjeh prvaka, condotto da Slaven Bilić, Zlatan Ibrahimovic ha raccontato diversi aneddoti. L'ex attaccante svedese non ha nascosto la sua ammirazione per Ronaldo il Fenomeno definendolo "il migliore giocatore di tutti i tempi". "Guardavo Muhammad Ali in televisione. All'epoca la TV non era a colori, era tutto in bianco e nero. Osservavo come parlava, come si comportava. Non era arrogante. Da bambino, ho subito voluto scoprire chi fosse. Mi sono detto: voglio essere come lui, ma nel calcio. Ho iniziato a guardare le partite ed è stato allora che ho visto Ronaldo per la prima volta".