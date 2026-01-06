Il giornalista Riccardo Trevisani, durante Fontana di Trevi, ha parlato della partita di Lautaro contro il Bologna e del suo ottimo momento:
Trevisani: “Lautaro da 10 fuori area, ma forse anche lui si sta interizzando perché…”
"Lautaro partita da 10 fuori dall'area di rigore. Questa è la cosa inquietante, prima era un giocatore totalmente da area di rigore, ora è totalmente anche da fuori area di rigore. Ma la palla che dà a Thuram è sbagliata, la traversa è tanto sbagliata. Mi sembra che si sia interizzato pure lui, prima aveva una cattiveria sotto porta. È migliorato tecnicamente, negli assist, è più associativo, questa cosa gli ha tolto un po' sotto porta".
