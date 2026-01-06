FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Trevisani: “Lautaro da 10 fuori area, ma forse anche lui si sta interizzando perché…”

ultimora

Trevisani: “Lautaro da 10 fuori area, ma forse anche lui si sta interizzando perché…”

Trevisani: “Lautaro da 10 fuori area, ma forse anche lui si sta interizzando perché…” - immagine 1
Il giornalista Riccardo Trevisani, durante Fontana di Trevi, ha parlato della partita di Lautaro contro il Bologna e del suo ottimo momento
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Riccardo Trevisani, durante Fontana di Trevi, ha parlato della partita di Lautaro contro il Bologna e del suo ottimo momento:

Trevisani: “Lautaro da 10 fuori area, ma forse anche lui si sta interizzando perché…”- immagine 2

"Lautaro partita da 10 fuori dall'area di rigore. Questa è la cosa inquietante, prima era un giocatore totalmente da area di rigore, ora è totalmente anche da fuori area di rigore. Ma la palla che dà a Thuram è sbagliata, la traversa è tanto sbagliata. Mi sembra che si sia interizzato pure lui, prima aveva una cattiveria sotto porta. È migliorato tecnicamente, negli assist, è più associativo, questa cosa gli ha tolto un po' sotto porta". 

Leggi anche
Ex Inter, Gabigol si presenta al Santos e i tifosi lo minacciano: “Lo sai come…”
Pastore: “Mi dite una partita di Cancelo in 4 anni? Luis Henrique sciolga la briglia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA