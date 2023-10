“Icardi, no a offerte faraoniche per il Galatasaray”: il retroscena dell’intermediario

"Prima della fine della scorsa stagione, Mauro aveva indicato il Galatasaray come prima scelta per il suo futuro. Tutto quello che è successo quest’estate è stato in linea con il fatto che lui è una persona di principi. Si è trovato a dover valutare offerte faraoniche, anche di cinque volte superiore alla proposta del Galatasaray. La complessità dell’operazione non riguardava solo il salario del giocatore, ma era condizionato dalle offerte ricevute anche dal PSG di oltre il doppio di quanto pagato dai turchi. Anche in questo caso è stata la volontà del giocatore ad avere un ruolo determinante, Mauro ha fatto questa scelta di cuore motivato dall’amore verso i tifosi, e le promesse di competitività e ambizione del club. Finché ci saranno queste condizioni, non ci sarà motivo di mettere in discussione questa bellissima storia".