Ex Inter, Icardi verso la permanenza al Galatasaray: accordo vicino con il PSG

Il Galatasaray è sempre più vicino all'acquisto a titolo definitivo di Mauro Icardi: l'attaccante argentino, ex capitano dell'Inter, dopo una stagione in prestito in Turchia nella quale ha segnato ben 23 gol in 26 partite potrebbe rimanere a Istanbul.