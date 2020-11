Ilicic-Gomez-Zapata, l’Atalanta schiera l’artiglieria pesante: Gasperini va all’attacco

Andrà in scena domani pomeriggio a Bergamo la sfida tra Atalanta e Inter. Secondo Tuttosport Gasperini dovrebbe schierare fin dal primo minuto l’artiglieria pesante: “Con poco tempo per mettere in pratica troppe variazioni, considerando le scelte fatte contro il Liverpool (anche a gara in corso) e ragionando sul valore dell’avversario in arrivo al Gewiss Stadium, alla fine Gian Piero Gasperini in attacco potrebbe affidarsi alla formula “usato sicuro”: Ilicic e Gomez insieme a Zapata“.

SOLUZIONI – “Con Ilicic in campo dall’inizio insieme a Gomez, l’Atalanta può schierarsi indifferentemente con il tridente (il numero 72 a destra, Zapata in mezzo e Gomez a sinistra), oppure con i due fantasisti alle spalle di una punta o ancora con lo sloveno sulla destra, il colombiano a sinistra e Gomez che parte dalla posizione di suggeritore“.