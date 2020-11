Inter, Lukaku farà di tutto per esserci contro l’Atalanta: “Ai compagni ha confidato…”

Romelu Lukaku ha fretta di tornare in campo: l’attaccante belga sta forzando i tempi del suo recupero, e sta facendo di tutto per essere a disposizione di Antonio Conte per Atalanta-Inter. Le sensazioni sono positive, come scrive il Corriere dello Sport: “Romelu Lukaku sta facendo di tutto per essere nella lista dei convocati per la trasferta di domani a Bergamo. Ieri si è allenato a parte, ma ha iniziato a calciare il pallone e ha lavorato con buona intensità, un “segnale” accolto con il sorriso sia dallo staff tecnico sia da quello medico. Ai compagni ha confidato di aver avvertito buone sensazioni e già questo è un passo in avanti“.

“A differenza di quarantotto ore fa, ad Appiano Gentile riguardo alla presenza di Big Rom al Gewiss Stadium c’è più fiducia, anche perché l’ex United sa che il momento non è semplice e vuole a tutti i costi stare a fianco dei compagni. Anche se sarà costretto a stringere i denti. La sensazione è che farà il possibile per essere almeno in panchina, poi si vedrà“