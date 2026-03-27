Intervistato durante il podcast Sky Calcio Unplugghed, Ciro Immobile, attaccante oggi al Paris FC, ha espresso il suo gradimento nei confronti di Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter e della Nazionale.
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fcinter1908 ultimora Immobile pazzo di Pio Esposito: “Ho un debole per lui! Lo avevo già detto ma di lui penso…”
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Immobile pazzo di Pio Esposito: “Ho un debole per lui! Lo avevo già detto ma di lui penso…”
Ciro Immobile, attaccante oggi al Paris FC, ha espresso il suo gradimento nei confronti di Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter e della Nazionale
"Io ho un debole per Pio! L'avevo già detto in qualche intervista in passato, dicevo che dei giovani in crescita era quello che mi piaceva di più. Sono contento del progresso che sta facendo: gioca in una grande squadra e questo lo avvantaggia, ma ieri quando è entrato l'ho visto bene e sono contento per lui".
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