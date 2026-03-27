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Immobile pazzo di Pio Esposito: “Ho un debole per lui! Lo avevo già detto ma di lui penso…”

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Ciro Immobile, attaccante oggi al Paris FC, ha espresso il suo gradimento nei confronti di Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter e della Nazionale
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervistato durante il podcast Sky Calcio Unplugghed, Ciro Immobile, attaccante oggi al Paris FC, ha espresso il suo gradimento nei confronti di Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter e della Nazionale.

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MILAN, ITALY - FEBRUARY 28: Francesco Pio Esposito of FC Internazionale in action during the Serie A match between FC Internazionale and Genoa CFC at Giuseppe Meazza Stadium on February 28, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

"Io ho un debole per Pio! L'avevo già detto in qualche intervista in passato, dicevo che dei giovani in crescita era quello che mi piaceva di più. Sono contento del progresso che sta facendo: gioca in una grande squadra e questo lo avvantaggia, ma ieri quando è entrato l'ho visto bene e sono contento per lui".

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