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Italia-Irlanda del Nord, è boom di ascolti: oltre 10 milioni di telespettatori

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La Nazionale ha riunito davanti al televisore tantissimi tifosi, risultando il programma più visto della prima serata di ieri
Fabio Alampi Redattore 

La Nazionale di calcio fa il pieno di ascolti. La semifinale dei play-off mondiali con l’Irlanda del Nord, trasmessa in diretta su Rai 1 e terminata con il successo degli Azzurri per 2-0, è stata seguita da 10.036.000 telespettatori con uno share del 43,82% risultando di gran lunga il programma più visto della prima serata di ieri.

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Getty Images

Anche la finale dei play-off mondiali, che martedì alle 20.45 vedrà l’Italia di scena a Zenica contro i padroni di casa della Bosnia ed Erzegovina, sarà trasmessa in diretta dalla prima rete Rai.

(LaPresse)

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