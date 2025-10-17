fcinter1908 ultimora Impallomeni: “Domani banco di prova più per l’Inter. Gasp deve capire una cosa. Non vedo come…”

ultimora

Impallomeni: “Domani banco di prova più per l’Inter. Gasp deve capire una cosa. Non vedo come…”

Impallomeni: “Domani banco di prova più per l’Inter. Gasp deve capire una cosa. Non vedo come…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha detto la sua sul big match tra Roma-Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha detto la sua sul big match tra Roma-Inter. "Il banco di prova è più per l'Inter. Gasp deve capire se la Roma ha altro oltre a questa solidità difensiva. Ora si aspetta altro".

Impallomeni: “Domani banco di prova più per l’Inter. Gasp deve capire una cosa. Non vedo come…”- immagine 2
Getty Images

La Roma può rendersi pericolosa con l'intensità di gioco:

—  

"Per me Gasp si aspetta un'Inter intensa, come vista con la Cremonese. Neanche l'Inter è da sottovalutare sotto questo aspetto".

LEGGI ANCHE

Inter Chivu
Getty Images

Roma, davanti è il problema. E' lì la grande differenza con l'Inter?

—  

"E' una squadra molto compatta ma fatica davanti. La partita di domani credo che se l'Inter fa l'Inter, la vince, anche facilmente. La Roma farà la partita, ma se l'Inter gioca e funziona tutto non vedo come non possa non vincere. Se ha delle incertezze, la Roma ne può approfittare. Dybala meglio dopo, visto anche il suo momento. Potrebbe fare la differenza nel finale, all'inizio ti sprechi un jolly. Io vedo Pellegrini-Soulé-Dovbyk, ma non escludo Ferguson".

(TMW Radio)

Leggi anche
Bucciantini: “Inter? Resa bella la sconfitta con la Juventus. Aveva messo…”
Dalmat: “All’Inter era una guerra, dovevi guadagnarti il posto. Nello spogliatoio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA