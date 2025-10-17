Roma, davanti è il problema. E' lì la grande differenza con l'Inter?

"E' una squadra molto compatta ma fatica davanti. La partita di domani credo che se l'Inter fa l'Inter, la vince, anche facilmente. La Roma farà la partita, ma se l'Inter gioca e funziona tutto non vedo come non possa non vincere. Se ha delle incertezze, la Roma ne può approfittare. Dybala meglio dopo, visto anche il suo momento. Potrebbe fare la differenza nel finale, all'inizio ti sprechi un jolly. Io vedo Pellegrini-Soulé-Dovbyk, ma non escludo Ferguson".